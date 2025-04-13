Реакция Генича на победу «Зенита» над «Краснодаром»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил результат игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Нуууу… Всe по делу. На сегодня, в данном конкретном матче, «Зенит», конечно, сильнее. Во всeм. И на всех участках поля», – написал Генич в своем телеграм-канале.