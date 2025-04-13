Глушенков – о разгроме «Краснодара»: «Сегодня кайфанул»

Игрок «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Конечно, кайфанул сегодня от футбола. Мы сделали результат, который нам был нужен. Сейчас немного отдохнем и начнем готовиться к следующим матчам, потому что у нас еще два очка отставания.

Просто победа нам не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше.

– В матче со «Спартаком» вы сказали, что коснулись мяча три‑четыре раза. Сегодня «Краснодар» давал свободу для действий.

– Не хочу это обсуждать, просто это разные команды.

– Ваш гол. Связка с Венделом вернулась?

– Надеюсь, что да.

– Что эта победа значит?

– Эта победа означает, что мы приблизились к «Краснодару» на расстояние двух очков и у нас есть преимущество по личным встречам. Больше ничего не значит.

– С таким качеством игры «Зенит» сможет выиграть оставшиеся матчи?

– Если будем играть, как сегодня, то да.