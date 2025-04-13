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  • Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»

Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»

Сегодня, 13:11
24

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не хочет чемпионства команды.

  • В 24-м туре РПЛ «Спартак» уступил дома «Динамо Мх» (1:2).
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 8 баллов по потерянным очкам.
  • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.

«Побойтесь бога, какие шансы на золото у «Спартака». Когда ты даже при помощи судьи, который просто свистит в одну сторону, не можешь обыграть дебютанта РПЛ (махачкалинское «Динамо»), то о каком чемпионстве может идти речь?

И к тому же, на мой взгляд, если у нас будет такой чемпион, то я уже не знаю, что может быть еще хуже, чем это. Я считаю, что надо максимально отстраняться от возможности чемпионства «Спартака», – сказал Червиченко.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (24)
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Интерес
1744542123
Да,хуже может быть только возвращение Червя в "Спартак"...
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Spartak_forv@
1744542398
Выполз!
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andr45
1744542579
У Миллера, который находится в состоянии банкротства, продолжается истерика, которая перекинулась и на СМИ, принадлежащие «Газпрому». Именно так я расцениваю напечатанное заявление некоего Червиченко, поведение которого носит типичные симптомы параноидального бреда включающего, в том числе идеи обвинения. Обычно описывается как синдром, в клинической картине которого присутствует вторичный бред, возникающий остро на фоне депрессии, галлюцинаций, психических автоматизмов. СПРАВОЧНО: МЕШКОВ ЗАФИКСИРОВАЛ 18 НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ «СПАРТАКА» и 17 СО СТОРОНЫ «ДИНАМО»
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Борис34684
1744543351
Как же любит это толстое существо свою бывшую команду, ужоссс.
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Cleaner
1744543404
Червиченко продолжает мелко гадить Спартаку...(((
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sochi-2013
1744543466
Хуже- когда таким пердо растам дают высказываться в публичном пространстве! Позор ББРу!!!!!!!
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subbotaspartak
1744544156
Обычная бывшая льёт грязь Мразь.
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Romeo 123
1744545516
Прав 100 %
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VVM1964
1744545578
"Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака" - это воззвание к судейскому корпусу ???...
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Спартач80
1744547008
Мне кажется, или он и есть тиматя, на этом сайте ?...
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