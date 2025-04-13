Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не хочет чемпионства команды.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» уступил дома «Динамо Мх» (1:2).

«Спартак» отстает от 1-го места на 8 баллов по потерянным очкам.

Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.

«Побойтесь бога, какие шансы на золото у «Спартака». Когда ты даже при помощи судьи, который просто свистит в одну сторону, не можешь обыграть дебютанта РПЛ (махачкалинское «Динамо»), то о каком чемпионстве может идти речь?

И к тому же, на мой взгляд, если у нас будет такой чемпион, то я уже не знаю, что может быть еще хуже, чем это. Я считаю, что надо максимально отстраняться от возможности чемпионства «Спартака», – сказал Червиченко.