Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Есть ли ощущение, что помешали «Спартаку» стать чемпионами? Если судить по двум матчам… В первом матче забрали очки, сейчас выиграли. Если можно так сказать – да. Но они и прошлые матчи проигрывали, теряли очки. Так что это не только мы.

Мы тоже руку приложили, но не только мы отобрали у «Спартака» чемпионство», – сказал Шумахов.