Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Есть ли ощущение, что помешали «Спартаку» стать чемпионами? Если судить по двум матчам… В первом матче забрали очки, сейчас выиграли. Если можно так сказать – да. Но они и прошлые матчи проигрывали, теряли очки. Так что это не только мы.
Мы тоже руку приложили, но не только мы отобрали у «Спартака» чемпионство», – сказал Шумахов.
- «Спартак» отстает от 1-го места по потерянным очкам на 8 баллов.
- «Динамо Мх» занимает 9-ю строчку.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»