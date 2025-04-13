Промеса лишили бизнеса в России

Российскую фирму экс-спартаковца Квинси Промеса закрыли.
«Фирма «Рестбар», также известная как «Посуда онлайн», продавала тарелки-ложки-вилки и прочую столовую мелочь ресторанам. После того как Промеса задержали в Дубае компания фактически перестала работать, накопила долги по налогам – и ей заблокировали счета.
Сумма задолженности была невелика – всего 58,5 тысячи рублей. Но, кроме того, тарелочники проиграли в суде несколько небольших исков бывшим клиентам, среди которых были крупные продавцы алкоголя. Так накопилось около 1,7 миллиона рублей.
В итоге московская налоговая полностью закрыла фирму», – написал источник.
- Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»