Промеса лишили бизнеса в России

Российскую фирму экс-спартаковца Квинси Промеса закрыли.

«Фирма «Рестбар», также известная как «Посуда онлайн», продавала тарелки-ложки-вилки и прочую столовую мелочь ресторанам. После того как Промеса задержали в Дубае компания фактически перестала работать, накопила долги по налогам – и ей заблокировали счета.

Сумма задолженности была невелика – всего 58,5 тысячи рублей. Но, кроме того, тарелочники проиграли в суде несколько небольших исков бывшим клиентам, среди которых были крупные продавцы алкоголя. Так накопилось около 1,7 миллиона рублей.

В итоге московская налоговая полностью закрыла фирму», – написал источник.