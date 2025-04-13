Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Промеса лишили бизнеса в России

Сегодня, 11:26

Российскую фирму экс-спартаковца Квинси Промеса закрыли.

«Фирма «Рестбар», также известная как «Посуда онлайн», продавала тарелки-ложки-вилки и прочую столовую мелочь ресторанам. После того как Промеса задержали в Дубае компания фактически перестала работать, накопила долги по налогам – и ей заблокировали счета.

Сумма задолженности была невелика – всего 58,5 тысячи рублей. Но, кроме того, тарелочники проиграли в суде несколько небольших исков бывшим клиентам, среди которых были крупные продавцы алкоголя. Так накопилось около 1,7 миллиона рублей.

В итоге московская налоговая полностью закрыла фирму», – написал источник.

  • Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

Еще по теме:
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак» 6
Промес оформил дубль в ОАЭ 1
Тарханов сравнил значимость Мостового и Промеса для «Спартака» 3
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Промеса лишили бизнеса в России
11:26
Испанский клуб поборется со «Спартаком» за Рожкова
10:47
ФотоВ «Пари НН» возмутились, что им не дали перебить пенальти на 99-й минуте матча с «Динамо»
10:18
2
Бубнов ответил, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенита» в матче с «Краснодаром»
10:11
5
Пальцев назвал лучшего игрока РПЛ – он из «Спартака»
09:55
3
Прогноз Генича на матч «Зенит» – «Краснодар»
09:37
3
Черчесов может вернуться в «Локомотив», новый блэкаут в Грозном, россиянин – в клубе Агуэро и другие новости
00:51
2
Неутешительный для «Зенита» прогноз Бубнова на матч с «Краснодаром»
00:34
21
ВидеоОбращение «Локомотива» к болельщикам после поражения от «Рубина»
00:22
Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»
00:14
6
Все новости
Все новости
Генич призвал «Спартак» болеть за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
11:15
Все билеты на матч «Зенит» – «Краснодар» проданы
11:05
Большинство болельщиков считают, что сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара»
10:58
1
Эксперт одним словом оценила результат 49-летнего Смертина в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре
10:38
1
Газизов: «Я обещал «Краснодару», что «Динамо Мх» обыграет «Спартак»
10:04
4
Стало известно, сколько РФС заработает по контракту с букмекером
09:50
Прогноз Генича на матч «Зенит» – «Краснодар»
09:37
3
Денисова не будет в составе «Спартака» на матч с «Акроном»
09:30
1
Неутешительный для «Зенита» прогноз Бубнова на матч с «Краснодаром»
00:34
21
ВидеоОбращение «Локомотива» к болельщикам после поражения от «Рубина»
00:22
Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»
00:14
6
Рабинер определил лучшую команду весны в РПЛ
Вчера, 23:44
1
49-летний экс-игрок сборной России финишировал в 250-километровом ультрамарафоне в Сахаре: известен результат
Вчера, 23:33
4
ФотоРоссиянин перешел в клуб Агуэро
Вчера, 23:24
1
В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»
Вчера, 23:14
Камеры в бане, где избили игрока «Пари НН», сломались за день до инцидента
Вчера, 22:23
2
Пономарев раскритиковал игру Батракова и Пиняева за «Локомотив»
Вчера, 22:11
2
Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»
Вчера, 21:57
9
РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет
Вчера, 21:39
29
ВидеоМатч «Ахмат» – «Ростов» приостановлен
Вчера, 21:07
2
Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев
Вчера, 20:38
1
Мостовой оценил тактику ЦСКА
Вчера, 20:24
7
Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»
Вчера, 20:09
1
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»
Вчера, 19:49
16
Рахимов назвал причины для недовольства после победы над «Локомотивом»
Вчера, 19:39
1
РПЛ. «Локомотив» проиграл «Рубину» (0:1)
Вчера, 18:55
32
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:54
2
Гончаренко: «Есть близкие к клубу люди, которые желают зла команде»
Вчера, 18:45
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 