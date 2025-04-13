Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что против клуба идет информационная кампания.

– Сегодня Виктор Гончаренко выдал пламенную речь после матча, какая ваша реакция на эти слова?

– Солидарен с Виктором Михайловичем, наверное, не найдем в РПЛ команды, где столько хейта вокруг. Я понимаю, что клуб, может, с кем-то не так простился в прошлом. Но это футбол, и он должен объединять, воспитывать правильные чувства. А создавать вот эту грязь, которую пытаются лить из разных каналов СМИ, тиражируя неправильную информацию. Даже в клуб никто не позвонит! Придумали историю про смену тренерского штаба, уже у кого-то подгорает какое-то место, пытаются каких-то своих кандидатов внедрить, или еще что-то... Не надо лезть и навязывать свое мнение.

Еще придумали историю про конфликты внутри клуба, а их нет. Все гладко, мы ежедневно общаемся с тренером и со спортивным директором, это общение не для галочки, а для созидания и задач, которые мы вместе пытаемся решать. Мне кажется, что пора эту историю закончить. Я знаю, что мои слова будут интерпретированы, скажут, что все это звучит формально. Что я так и должен был сказать. А как я должен говорить, если это и есть правда? Можно что угодно говорить, находясь вне клуба. Повторяю, у каждого свои мотивы. Кто-то раньше был в клубе, возможно, пожалел, что ушел и где-то затаил обиду. Но не надо все это превращать в фарс.

– Сейчас вы говорите про кого-то конкретного?

– Нет, я не говорю про кого-то, это обобщенный портрет. Мы не пытаемся понять, кто конкретно делает это, но понимаем, что это целенаправленная история и проработанная кампания. Еще раз, постскриптум – давайте понимать и уважать друг друга, только в этом созидании рождаются великие события, открытия, и люди раскрываются по-другому. Не надо желать зла, оно всегда возвращается бумерангом.