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  • Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»

Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»

Сегодня, 00:14
1

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что против клуба идет информационная кампания.

– Сегодня Виктор Гончаренко выдал пламенную речь после матча, какая ваша реакция на эти слова?

– Солидарен с Виктором Михайловичем, наверное, не найдем в РПЛ команды, где столько хейта вокруг. Я понимаю, что клуб, может, с кем-то не так простился в прошлом. Но это футбол, и он должен объединять, воспитывать правильные чувства. А создавать вот эту грязь, которую пытаются лить из разных каналов СМИ, тиражируя неправильную информацию. Даже в клуб никто не позвонит! Придумали историю про смену тренерского штаба, уже у кого-то подгорает какое-то место, пытаются каких-то своих кандидатов внедрить, или еще что-то... Не надо лезть и навязывать свое мнение.

Еще придумали историю про конфликты внутри клуба, а их нет. Все гладко, мы ежедневно общаемся с тренером и со спортивным директором, это общение не для галочки, а для созидания и задач, которые мы вместе пытаемся решать. Мне кажется, что пора эту историю закончить. Я знаю, что мои слова будут интерпретированы, скажут, что все это звучит формально. Что я так и должен был сказать. А как я должен говорить, если это и есть правда? Можно что угодно говорить, находясь вне клуба. Повторяю, у каждого свои мотивы. Кто-то раньше был в клубе, возможно, пожалел, что ушел и где-то затаил обиду. Но не надо все это превращать в фарс.

– Сейчас вы говорите про кого-то конкретного?

– Нет, я не говорю про кого-то, это обобщенный портрет. Мы не пытаемся понять, кто конкретно делает это, но понимаем, что это целенаправленная история и проработанная кампания. Еще раз, постскриптум – давайте понимать и уважать друг друга, только в этом созидании рождаются великие события, открытия, и люди раскрываются по-другому. Не надо желать зла, оно всегда возвращается бумерангом.

  • «Пари НН» – в зоне переходных матчей, где финишировал в прошлом сезоне.
  • До 12-го места – 3 очка.
  • Следующий соперник «Пари НН» – «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН
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Комментарии (1)
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FWSPM
1744492658
да кому вы сдались? заштатный колхоз если бы не продали клуб букмекеру уже бы и забыли давно что был такой клуб в высшей лиге
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