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  • В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»

В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»

Сегодня, 23:14

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал понять, что у клуба нет планов увольнять главного тренера Виктора Гончаренко.

«Этот вопрос сейчас вообще не на повестке. Мы его не поднимали и не обсуждали на совете директоров. Гончаренко тренирует команду, и коллектив вовлечен в работу. Нет каких-то распрей и дружбы против кого-то, тренерский штаб – единое целое. Не только тренеры, которые пришли с Виктором Михайловичем, но и которые были до него. У них полная синергия взаимодействия.

Конечно, нас, как и наших болельщиков, не радует место в турнирной таблице. Тем не менее, Гончаренко взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль. К нему нет вопросов, которые требуют радикальных решений.

Давайте дождемся времени, когда совет директоров будет подводить определенные итоги. Пока каких-то экстренных заседаний не планируется. Тренера я поддерживаю, мы в очень хороших отношениях, общаемся ежедневно. Со спортивным директором Александром Удальцовым тоже общаемся каждый день. Если бы что-то было, то мы бы не сидели вместе на матче, не переживали бы, не строили бы какие-то совместные проекты и планы. Конечно, все это было бы видно. Лебедь, рак, да щука – сейчас этого нет», – сказал Мелик-Гусейнов.

  • «Пари НН» – в зоне переходных матчей, где финишировал в прошлом сезоне.
  • До 12-го места – 3 очка.
  • Следующий соперник «Пари НН» – «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Гончаренко Виктор
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