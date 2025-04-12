В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов дал понять, что у клуба нет планов увольнять главного тренера Виктора Гончаренко.

«Этот вопрос сейчас вообще не на повестке. Мы его не поднимали и не обсуждали на совете директоров. Гончаренко тренирует команду, и коллектив вовлечен в работу. Нет каких-то распрей и дружбы против кого-то, тренерский штаб – единое целое. Не только тренеры, которые пришли с Виктором Михайловичем, но и которые были до него. У них полная синергия взаимодействия.

Конечно, нас, как и наших болельщиков, не радует место в турнирной таблице. Тем не менее, Гончаренко взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль. К нему нет вопросов, которые требуют радикальных решений.

Давайте дождемся времени, когда совет директоров будет подводить определенные итоги. Пока каких-то экстренных заседаний не планируется. Тренера я поддерживаю, мы в очень хороших отношениях, общаемся ежедневно. Со спортивным директором Александром Удальцовым тоже общаемся каждый день. Если бы что-то было, то мы бы не сидели вместе на матче, не переживали бы, не строили бы какие-то совместные проекты и планы. Конечно, все это было бы видно. Лебедь, рак, да щука – сейчас этого нет», – сказал Мелик-Гусейнов.