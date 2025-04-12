Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя (2:2)

Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя (2:2)

Сегодня, 21:23

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 48-й минуте усилиями Максимилиана Байера. В середине второго тайма мюнхенцы вышли вперед, забив два мяча в течение нескольких минут. На 65-й отличился Рафаэль Геррейру, а на 69-й – Серж Гнабри. Дортмундцы отыгрались на 75-й минуте. Гол забил Вальдемар Антон.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 69 очками после 29 матчей. Отрыв от «Байера» составляет 6 очков.

«Боруссия Д» занимает 8-е место с 42 очками.

Германия. Бундеслига. 29-й тур

Бавария – Боруссия Д – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Байер, 48; 1:1 – Геррейру, 65; 2:1 – Гнабри, 69; 2:2 – Антон, 75.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Еще по теме:
Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит» 8
«Бавария» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025
Мюллер рассматривает три варианта после ухода из «Баварии» 1
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРоссиянин перешел в клуб Агуэро
23:24
932-й и 933-й голы Роналду принесли «Аль-Насру» волевую победу
23:04
3
Воспитанник Карпина не забил 2 пенальти в матче АПЛ
22:44
Пономарев раскритиковал игру Батракова и Пиняева за «Локомотив»
22:11
2
Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»
21:57
8
РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет
21:39
25
Мостовой оценил тактику ЦСКА
20:24
6
Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»
20:09
1
Лига 1. «Монако» без Головина разгромил «Марсель» (3:0)
19:57
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»
19:49
13
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя (2:2)
21:23
Капитан «Вольфсбурга» поговорил с журналистом в стиле Мостового
15:00
Мюллер рассматривает три варианта после ухода из «Баварии»
09:46
1
Хуммельс может вернуться в «Боруссию» ради участия в одном турнире
Вчера, 20:59
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
10 апреля
2
Стало известно, какие условия «Бавария» предложила Сане
10 апреля
1
Команда Моуринью предложит контракт Мюллеру
10 апреля
1
В «Баварии» объяснили непродление Мюллера
5 апреля
1
Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе
5 апреля
3
Самый дорогой игрок «Баварии» пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с «Интером»
5 апреля
1
Бундеслига. «Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург» (3:1) и оторвалась от «Байера» на 9 очков
4 апреля
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
4 апреля
7
Хуммельс прокомментировал завершение карьеры
4 апреля
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
4 апреля
2
«Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
2 апреля
1
В Германии сообщили, куда может перейти Мюллер после «Баварии»
31 марта
Бундеслига. «Бавария» победила «Санкт-Паули» (3:2) благодаря дублю Сане
29 марта
Мюллер покинет «Баварию» после 25 лет в клубе
29 марта
4
Хаби Алонсо прокомментировал слухи, что он может отказать «Реалу» и остаться в «Байере»
27 марта
1
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Бундеслиги
27 марта
Составлен рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
27 марта
1
Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»
27 марта
Okko купил права на показ Бундеслиги после отказа «Матч ТВ»
26 марта
6
«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги
26 марта
2
«Бавария» лишилась двух основных защитников во время паузы на матчи сборных
26 марта
Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон
26 марта
2
Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям
22 марта
«Бавария» нашла дублера для Кейна
22 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 