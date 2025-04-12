Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя (2:2)

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 48-й минуте усилиями Максимилиана Байера. В середине второго тайма мюнхенцы вышли вперед, забив два мяча в течение нескольких минут. На 65-й отличился Рафаэль Геррейру, а на 69-й – Серж Гнабри. Дортмундцы отыгрались на 75-й минуте. Гол забил Вальдемар Антон.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 69 очками после 29 матчей. Отрыв от «Байера» составляет 6 очков.

«Боруссия Д» занимает 8-е место с 42 очками.

Германия. Бундеслига. 29-й тур

Бавария – Боруссия Д – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Байер, 48; 1:1 – Геррейру, 65; 2:1 – Гнабри, 69; 2:2 – Антон, 75.

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