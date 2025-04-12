Мостовой оценил тактику ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не считает необычными построения в игре ЦСКА под руководством главного тренера Марко Николича.

«Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке – особенно если «Зенит» выиграет у «Краснодара». Тогда у всей четверки шансы будут.

Удивляет ли меня ромб Николича? Нет – что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает. В спорте всегда есть те, кто выигрывает и те, кто проигрывает. Сколько я такого видел в своей футбольной карьере…» – сказал Мостовой.