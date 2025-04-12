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Мостовой оценил тактику ЦСКА

Сегодня, 20:24
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не считает необычными построения в игре ЦСКА под руководством главного тренера Марко Николича.

«Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке – особенно если «Зенит» выиграет у «Краснодара». Тогда у всей четверки шансы будут.

Удивляет ли меня ромб Николича? Нет – что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает. В спорте всегда есть те, кто выигрывает и те, кто проигрывает. Сколько я такого видел в своей футбольной карьере…» – сказал Мостовой.

  • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Столько же баллов у «Спартака» и «Зенита», отставание от «Краснодара» составляет 5 очков. Завтра петербуржцы на своем поле сыграют с «быками».
  • ЦСКА одержал 6 побед подряд в матчах всех турниров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Mirak92
1744478830
Чет не в стиле Царя, себя не похвалил
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