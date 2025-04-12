Мостовой оценил тактику ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не считает необычными построения в игре ЦСКА под руководством главного тренера Марко Николича.
«Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке – особенно если «Зенит» выиграет у «Краснодара». Тогда у всей четверки шансы будут.
Удивляет ли меня ромб Николича? Нет – что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает. В спорте всегда есть те, кто выигрывает и те, кто проигрывает. Сколько я такого видел в своей футбольной карьере…» – сказал Мостовой.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 47 очками после 24 туров. Столько же баллов у «Спартака» и «Зенита», отставание от «Краснодара» составляет 5 очков. Завтра петербуржцы на своем поле сыграют с «быками».
- ЦСКА одержал 6 побед подряд в матчах всех турниров.
Источник: «РБ Спорт»