Гончаренко расстроила ничья «Пари НН» с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Динамо». Нижегородская команда сыграла в 24-м туре РПЛ со счетом 1:1.

– Если вспомнить, как мы провели последний месяц, мы очень много были в таких ситуациях, где, казалось бы, были выигрышные матчи, и то не смогли эпизод довести, то пенальти не забили. Вот это падение вниз с трудом удается остановить. Собираем какие‑то мелочи. Конечно, нам сегодня обидно, потому что мы терпели, сражались, дисциплинированно играли и заслуживали, чтобы сегодня наверное даже выиграть. Другое дело, что нужно пробовать играть каждый матч так, а не отдельно взятый.

– Можно ли говорить о том, что это набранное очко поможет остановить падение и начать движение вверх?

– Давайте исходить из того, что нужно готовиться к следующей игре и там смотреть.