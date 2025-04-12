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Газзаев оценил чемпионские перспективы ЦСКА

Сегодня, 16:51
2

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил, верит ли он в чемпионство команды в этом сезоне.

  • Сегодня армейцы победили на выезде «Оренбург» со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • ЦСКА догнал «Спартак» и «Зенит», отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

«Я бы так не сказал, «Зенит» – очень серьезная команда, которую, кроме первого места, ничего не интересует. Сейчас будет матч в Санкт-Петербурге, посмотрим, как он закончится.

Рано говорить о каких-то чемпионских амбициях. С самого начала чемпионата о таких амбициях заявил только футбольный клуб «Зенит», больше никто.

По ходу чемпионата уже появился «Краснодар», потом – «Спартак», который хорошо закончил первый этап, а сейчас вклинился и ЦСКА.

Клуб в хорошем состоянии и нацелен на хорошие результаты и это очень приятно», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
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Генерал Краснов
1744465959
Газзаев -пес
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