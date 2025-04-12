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Гюлер поставил ультиматум президенту «Реала»

Сегодня, 13:24
7

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом свое будущее в мадридской команде.

20-летний турок поставил ультиматум – он уйдет летом, если Карло Анчелотти останется на посту главного тренера.

Гюлер обижен на итальянца из-за дефицита игровой практики.

  • «Реал» купил атакующего хавбека в 2023 году у «Фенербахче» за 20 млн евро.
  • В этом сезоне Гюлер забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах (1170 минут).
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

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Источник: Real Madrid Сonfidencial
Испания. Примера Реал Гюлер Арда Анчелотти Карло Перес Флорентино
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Комментарии (7)
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Mirak92
1744453673
Ща, от Арсенала вылетит. Да и не факт, что другой больше практики даст. Не в том ты клубе.
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Benifacto
1744453706
иш ты)))скорей его продадут, и Карло уйдет сам)))
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СильныйМозг
1744454303
В Зенит пусть идёт.
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FFR
1744455533
Анчелотти скорее всего уйдет, не пройдет Реал Арсенала. И в чемпионате не догнать Барсу. А Гюлеру будет сложно в такой жесткой конкуренции.
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Snek
1744456876
А Перес ему ответил: "А ты кто?"
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fakeid
1744459856
к нам давай. дорожка из фенера и реала протоптана)
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Spartak_forv@
1744460856
Малой ещё,а дерзкий уже
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