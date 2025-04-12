Гюлер поставил ультиматум президенту «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом свое будущее в мадридской команде.
20-летний турок поставил ультиматум – он уйдет летом, если Карло Анчелотти останется на посту главного тренера.
Гюлер обижен на итальянца из-за дефицита игровой практики.
- «Реал» купил атакующего хавбека в 2023 году у «Фенербахче» за 20 млн евро.
- В этом сезоне Гюлер забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах (1170 минут).
- Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
Источник: Real Madrid Сonfidencial