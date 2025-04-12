Гюлер поставил ультиматум президенту «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом свое будущее в мадридской команде.

20-летний турок поставил ультиматум – он уйдет летом, если Карло Анчелотти останется на посту главного тренера.

Гюлер обижен на итальянца из-за дефицита игровой практики.