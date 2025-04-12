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  • Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры

Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры

Сегодня, 10:32
3

Инсайдер Иван Карпов отрицает, что «Локомотив» отказался от продления контракта с Наиром Тикнизяном.

По его информации, в московском клубе работают над заключением нового соглашения с игроком до 2028 года.

При этом «Локо» не исключает вариант с продажей левого защитника в топ-клуб РПЛ или европейскую команду.

  • В 2021 году «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА за 5,5 млн евро.
  • С тех пор фулбек провел 117 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Ранее интерес к игроку сборной Армении проявляли испанские и немецкие клубы.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (3)
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1744444196
Ну Явропка большая,можно предположить его в "третьескоростной стране",а вот топ-клубы РПЛ??? Так,вспомним..."Зенит",ЦСКА,"Локомотив","Динамо","Краснодар","Спартак"... По национальной принадлежности,исключив логически ЦСКА и Локо-"Краснодар",а то таланту...О,это же точно "Зенит" со "Спартаком" начнут битву за него,а выиграет "Динамо"!!! Во,инсайдер замутил...
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Цугундeр
1744448280
Пюник готов ждать до 28-го года..)
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