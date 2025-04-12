Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры

Инсайдер Иван Карпов отрицает, что «Локомотив» отказался от продления контракта с Наиром Тикнизяном.
По его информации, в московском клубе работают над заключением нового соглашения с игроком до 2028 года.
При этом «Локо» не исключает вариант с продажей левого защитника в топ-клуб РПЛ или европейскую команду.
- В 2021 году «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА за 5,5 млн евро.
- С тех пор фулбек провел 117 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Ранее интерес к игроку сборной Армении проявляли испанские и немецкие клубы.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова