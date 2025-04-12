Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры

Инсайдер Иван Карпов отрицает, что «Локомотив» отказался от продления контракта с Наиром Тикнизяном.

По его информации, в московском клубе работают над заключением нового соглашения с игроком до 2028 года.

При этом «Локо» не исключает вариант с продажей левого защитника в топ-клуб РПЛ или европейскую команду.