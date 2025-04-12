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В «Спартаке» приняли решение по Медине

Сегодня, 01:20
1

Хесус Медина приблизился к уходу из «Спартака».

В клубе надеются продать парагвайского вингера во время летнего трансферного окна. Соответствующая работа уже ведется.

Однако найти новую команду для 27-летнего атакующего полузащитника будет непросто из-за его зарплаты – 1,6 миллиона евро в год.

  • В 2023 году «Спартак» выкупил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро.
  • С тех пор он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 56 матчах.
  • В пятницу Хесус не реализовал пенальти в домашней игре с «Динамо Мх» (1:2), хотя его не назначали бить 11-метровые.
  • Рыночная стоимость латиноамериканца – 4 миллиона евро.
  • Его контракт со спартаковцами рассчитан до 2026 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Медина Хесус
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VVM1964
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