В «Спартаке» приняли решение по Медине

Хесус Медина приблизился к уходу из «Спартака».

В клубе надеются продать парагвайского вингера во время летнего трансферного окна. Соответствующая работа уже ведется.

Однако найти новую команду для 27-летнего атакующего полузащитника будет непросто из-за его зарплаты – 1,6 миллиона евро в год.