Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо Мх»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на поражение «Спартака» от «Динамо Мх» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Нет, ну после такого незабитого пенальти отыграться было бы чудом. И все равно должны были – били уже в упор, моменты были сумасшедшие. Но ворота Магомедова уже были закономерно заколдованы.

Еще рановато говорить, что чемпионские грeзы на этом для «Спартака» и его болельщиков рассеяны, но сильно подозреваю, что это так. Команда на решающей стадии борьбы за золото, отставая на пять очков от первого места, отдала дома «свои» три очка. Это почти приговор.

Момент-символ – это когда Ливай Гарсия, вроде бы хорошо развернувшись и удачно бросив себе по флангу мяч на ход, не смог убежать от Сундукова. 20-миллионное, самое дорогое приобретение «Спартака» в истории – от Сундукова.

В 2017-м зимние приобретения – Луис Адриано, Самедов – начали забивать и отдавать сразу. Самедов сделал это с «Зенитом». Джикия тоже вписался моментально. Нынешние приобретения, может, дадут эффект в следующем сезоне, но пока от них толку мало. При этом сдали два главных орудия осенней атаки «Спартака» – Барко и особенно Угальде.

При этом я бы не стал говорить, что зима развалила «Спартак», как это делают некоторые коллеги. После зимы, смею напомнить, был прекрасный матч с «Зенитом» и первая победа над ним с 2017 года.

Но иногда так бывает, что, выиграв матч у прямого конкурента, отвыкшая от титулов команда начинает думать, что главное дело – сделано. И, подсознательно расслабившись, ломается на тех, кто слабее.

Кажется, со «Спартаком» Станковича это и произошло», – написал Рабинер.