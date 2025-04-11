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  • «Спартак» 5 раз проигрывал 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России

«Спартак» 5 раз проигрывал 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России

Сегодня, 20:47

«Спартак» принимает «Динамо Мх» в 24-м туре РПЛ.

Гости дважды забили к 16-й минуте. Вслед за автоголом Даниила Денисова отличился Уссем Мрезиг.

Спартаковцы в пятый раз уступают 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России. В трех из четырех предыдущих случаях они терпели поражения.

  • 03.06.1998. «Ростсельмаш» – 3:3, в гостях (0:2 к 12-й минуте);
  • 07.11.2009. «Крылья Советов» – 1:2, в гостях (0:2 к 14-й минуте);
  • 22.03.2014. «Краснодар» – 0:4, в гостях (0:2 к 9-й минуте);
  • 07.08.2021. «Пари НН» – 1:2, дома (0:2 к 16-й минуте).

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Источник: «Цифроскоп»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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