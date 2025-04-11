«Спартак» 5 раз проигрывал 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России

«Спартак» принимает «Динамо Мх» в 24-м туре РПЛ.

Гости дважды забили к 16-й минуте. Вслед за автоголом Даниила Денисова отличился Уссем Мрезиг.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Спартаковцы в пятый раз уступают 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России. В трех из четырех предыдущих случаях они терпели поражения.