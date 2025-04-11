«Спартак» 5 раз проигрывал 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России

«Спартак» принимает «Динамо Мх» в 24-м туре РПЛ.
Гости дважды забили к 16-й минуте. Вслед за автоголом Даниила Денисова отличился Уссем Мрезиг.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
Спартаковцы в пятый раз уступают 0:2 к 16-й минуте матча в чемпионате России. В трех из четырех предыдущих случаях они терпели поражения.
- 03.06.1998. «Ростсельмаш» – 3:3, в гостях (0:2 к 12-й минуте);
- 07.11.2009. «Крылья Советов» – 1:2, в гостях (0:2 к 14-й минуте);
- 22.03.2014. «Краснодар» – 0:4, в гостях (0:2 к 9-й минуте);
- 07.08.2021. «Пари НН» – 1:2, дома (0:2 к 16-й минуте).
Источник: «Цифроскоп»