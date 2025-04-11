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  • «Зенит» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

Сегодня, 15:45
21

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам в преддверии центральной игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи – плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!

Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя – громко и страстно на протяжении всей игры!

Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха.

Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» – говорится в обращении.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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Комментарии (21)
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СильныйМозг
1744376574
Надо, для полного шоу, у Спартака орендавать номэда и спартач80. В клетку их посадить, был бы аншлаг, люди бы пришли на уродцев посмотреть.
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Павелий
1744376634
Каждый раз перед домашним матчем Зенит-Газпром вынужден звать какого-то артиста и раздавать билеты через сотрудников Газпрома. В этот раз будет Лепс. А всё почему? Потому что не так много болельщиков ходит на Зенит по своему желанию.
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АЛЕКС 58
1744377403
Газпром и газовый банк мало денег для победы выделил? Интересно,решится Галицкий идти до конца к победе,или сдаст как в прошлом году?
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...уефан
1744377917
...да ладно! Миллер профинансировал уже массовку, без ваших соплей...
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Хулиганин
1744378047
В кафешку звонили?
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Цугундeр
1744378330
Ага. Мы тоже рассчитывали на вас...( "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве" принадлежит Станиславскому... в своей книге великий Бесков перефразировал его про футбол... Занялись петициями и обращениями, как какой-нибудь пищеблок.) Работайте ..гм, братья.)
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Спартачище
1744378671
Болотный клупчик настолько жалкий что приходится упрашивать фонадов приходить на стадик Большинство даже за деньги не хотят приходить Популярное посмешище)))
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Мойша Израилевич
1744379195
В нормальных футбольных странах болельщики ненавидят выскочек без истории и традиций, пропкты местных миллионеров. Как тот же Ред Булл Лейпциг к примеру. А в России ненавидят наоборот клубы с историей и традициями Зенит, Спартак и болеют за Краснодыр.
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Борис34684
1744379971
Каналья не придёт, ему некогда он шляпу ест.
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