«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам в преддверии центральной игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи – плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!
Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя – громко и страстно на протяжении всей игры!
Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха.
Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» – говорится в обращении.
- «Зенит» примет «Краснодар» 13 апреля, в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ, отставая от краснодарцев на 5 очков.
Источник: телеграм-канал «Зенита»