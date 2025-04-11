«Зенит» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам в преддверии центральной игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи – плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!

Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя – громко и страстно на протяжении всей игры!

Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха.

Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» – говорится в обращении.