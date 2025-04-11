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  • Тренер сборной России оценил первый гол Соболева за «Зенит» в РПЛ

Тренер сборной России оценил первый гол Соболева за «Зенит» в РПЛ

Сегодня, 14:51
3

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о завершении безголевой серии Александра Соболева в чемпионате.

  • Форвард забил «Локомотиву» (1:1) в прошлую субботу.
  • Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.
  • Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».
  • Игрок пришел в августе из «Спартака».

«Забить Соболеву в том моменте было несложно, но для уверенности это очень важно. Саша ведь год не забивал в РПЛ! Представляете, что это значит для нападающего? Очень большой срок.

Конечно, эта серия напрягала Соболева. Нельзя сказать, что он постоянно об этом думал, но напряжение из-за отсутствия голов в РПЛ было.

Надеюсь, этот гол раскрепостит Соболева. Главная задача для Саши сейчас – постоянно выходить в старте. Тогда и голы появятся», – заявил Писарев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Писарев Николай
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Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1744373385
Писарь готовится вместе с пуделем дельфина тренировать,вместо Семака и Тимощука.
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FWSPM
1744374770
пока был в Спартаке что то его это не сильно заботило забил 5 за сезон и нормально, с чего вдруг здесь что то должно измениться?
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andr45
1744377198
Осталось узнать мнение уборщиц общественных туалетов и их пожеланиями Соболеву и Семаку
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