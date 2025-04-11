Тренер сборной России оценил первый гол Соболева за «Зенит» в РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о завершении безголевой серии Александра Соболева в чемпионате.
- Форвард забил «Локомотиву» (1:1) в прошлую субботу.
- Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.
- Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».
- Игрок пришел в августе из «Спартака».
«Забить Соболеву в том моменте было несложно, но для уверенности это очень важно. Саша ведь год не забивал в РПЛ! Представляете, что это значит для нападающего? Очень большой срок.
Конечно, эта серия напрягала Соболева. Нельзя сказать, что он постоянно об этом думал, но напряжение из-за отсутствия голов в РПЛ было.
Надеюсь, этот гол раскрепостит Соболева. Главная задача для Саши сейчас – постоянно выходить в старте. Тогда и голы появятся», – заявил Писарев.
Источник: Sport24