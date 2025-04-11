Писарев сказал, что поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что накопленный опыт поможет «Краснодару» в борьбе за победу в чемпионате России.

«Чемпионский фарт «Краснодара»? Я бы сказал, что это опыт. У «Краснодара» настолько стабильный состав, что уже накопился опыт. В предыдущие сезоны они могли на последних минутах упустить победу над середняком или аутсайдером, а сейчас не прощают.

Чемпионом становится тот, кто, даже проиграв соседу по таблице, стабильно обыгрывает более слабые команды. Этим «Краснодар» и занимается. Они сейчас больше готовы к чемпионству, чем год назад.

Несмотря на небольшую обойму, «Краснодар» успешно перенес потери Тормены, Сперцяна и Кордобы. Хотя казалось, что это незаменимая тройка, и пойдут потери. Но «Краснодар» справился. Это говорит о чемпионских амбициях», – сказал Писарев.