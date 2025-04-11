Писарев прокомментировал неудачи «Зенита»: «Ничего неожиданного»

Тренер сборной России Николай Писарев не считает неожиданными нынешние результаты «Зенита».

«Не понимаю, почему многие ждали легкое чемпионство «Зенита» в этом сезоне. Разве они в прошлом году легко выиграли?

Столетие и трансферы? А разве «Зенит» не каждый год покупал футболистов? И «Спартак» усилился. Видно же, что в течение года особой игры у «Зенита» нет. А трансферы у них были всегда, и многие из них удачные. Тот же Луис Энрике – серьезный футболист.

Но ничего неожиданного в промежуточном третьем месте «Зенита» нет. То, что у них игровые проблемы, очевидно всем. Хотя с составом и мотивацией проблем нет.

Но есть же конкуренты. Если ты где-то даешь слабину, то тут же подтянутся «Краснодар» и «Спартак». И ЦСКА списывать нельзя. Есть, кому подпирать «Зенит», – сказал Писарев.