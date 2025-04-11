Радимов отказался от алкоголя и пообещал похудеть

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов рассказал об отказе от вредной привычки.

– Сказали, что два года уже не употребляете алкоголь. Это из-за обследования?

– Просто пришло время. Не могу сказать, что я такой алкоголик был, но в компании мог выпить. А тут решил – хватит. Плюс рядом жена, о которой можно только мечтать. Хочется возвращаться домой. Во многом благодаря ей и отказался от алкоголя.

Еще все обещаю, что похудею – пока тяжеловато. Но пользуясь случаем, передам супруге через ваш портал: я это сделаю. Потому что очень ее люблю.