Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал выступления «Спартака» в этом году.
«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся.
Что касается «Ростова», то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью.
Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно – адаптация. Надо ждать», – сказал Писарев.
- «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 5 очков.
- В 5 матчах в РПЛ в 2025 году «Спартак» набрал 10 очков.
Источник: Sport24