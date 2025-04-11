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  • Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»

Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»

Сегодня, 12:05
3

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал выступления «Спартака» в этом году.

«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся.

Что касается «Ростова», то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью.

Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно – адаптация. Надо ждать», – сказал Писарев.

  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 5 очков.
  • В 5 матчах в РПЛ в 2025 году «Спартак» набрал 10 очков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
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Комментарии (3)
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oyabun
1744363129
Соглашусь во всём с Писаревым. Очень не хватает стабильности. А некоторые новые трансферы пока себя не оправдывают.
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ivany4
1744363431
Прописные истины говорит Писарев. Однако стоит напомнить всем специалистам, что на этот год, перед Станковичем ставилась задача создать крепкую команду, и попасть в тройку. Но тут что-то замаячило и у всех потекли слюни.))
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andr45
1744363459
ЧЕРВИЧЕНКО «Если кого-то надо «зачехлить», есть масса способов. Просишь игроков своей команды организовать стычку – и по красной карточке. И Барко поехал на четыре матча отдыхать. Потом растренированный вышел. Потом так же ловишь Угальде, этих горячих парней»
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