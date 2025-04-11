Писарев определил проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал выступления «Спартака» в этом году.

«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся.

Что касается «Ростова», то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью.

Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно – адаптация. Надо ждать», – сказал Писарев.