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Мостовой оценил результативность Овечкина и Роналду

Сегодня, 11:07

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает что не нужно сравнивать результативность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ни в коем случае нельзя хоккей с футболом сравнивать. Достижения по забитым голам нельзя просто сравнивать, и там величайший результат, и тут. Всe-так это два самых популярных видов спорта на Земле, мы всегда будем вместе с хоккеистами, и хоккеисты – с футболистами, но по голам лучше не сравнивать.

Овечкин и Роналду – величайшие. Сравнивать, конечно, их можно, например, Овечкина с Роналду и Месси, но оценивать голы не нужно», – сказал Мостовой.

  • На счету Роналду 931 гол за карьеру на данный момент.
  • Овечкин забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Мостовой Александр
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