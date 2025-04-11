Мостовой оценил результативность Овечкина и Роналду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает что не нужно сравнивать результативность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ни в коем случае нельзя хоккей с футболом сравнивать. Достижения по забитым голам нельзя просто сравнивать, и там величайший результат, и тут. Всe-так это два самых популярных видов спорта на Земле, мы всегда будем вместе с хоккеистами, и хоккеисты – с футболистами, но по голам лучше не сравнивать.

Овечкин и Роналду – величайшие. Сравнивать, конечно, их можно, например, Овечкина с Роналду и Месси, но оценивать голы не нужно», – сказал Мостовой.