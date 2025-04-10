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Агент Батракова назвал идеального тренера для полузащитника «Локомотива»

Сегодня, 19:48
7

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, порассуждал о развитии игрока под руководством Хосепа Гвардиолы в случае трансфера в «Манчестер Сити».

«Это точно было из средств массовой информации. То есть никакого контакта или какого-то агента, тем более представителя клуба, у меня не было. Я прочитал про этот интерес. Спокойно воспринял.

Конечно, я уже где-то говорил, что Гвардиола – это идеальный тренер для Алексея Батракова. Ему очень нравится типаж таких игроков.

Мы можем помнить Хави, Иньесту. Это примерно один уровень. Понятно, что до Иньесты и до Хави ещe много работать, но, тем не менее, задатки есть.

И несмотря на то, что ребята не обладают самой выдающейся антропометрией, Гвардиола умел использовать их качества так, что вся созидательная игра, всe, за что любили «Барселону», исходило именно от этих игроков. Ну и от Месси, конечно», – сказал Кузьмичeв.

  • В этом сезоне Батраков забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Локомотив Батраков Алексей Гвардиола Хосеп
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Комментарии (7)
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cska1948
1744307039
Интересно, Гвардиола знает о существовании Батракова?
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В "Спартаке" играют прост
1744307108
Лучший тренер батрака это бутылка...сел-встал-сел-встал
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