Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»

Андрей Канчельскис высказался о результативности Александра Соболева.

Форвард забил «Локомотиву» (1:1) в прошлую субботу.

Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.

Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».

Игрок пришел в августе из «Спартака».

«Любой гол – это уверенность в своих силах, тем более в такой важной игре с «Локомотивом». Но здесь все зависит от главного тренера.

Прорвет Соболева или нет? Знаете, у нас один гол забьют – и мы уже начинаем говорить что-то. Я считаю, что нападающий должен выдавать серию из 10 голов.

Для Батистуты 19 мячей в чемпионате Италии уже было трагедией. Стабильный нападающий в Италии забивал 25. Так вот, у Батистуты было по 25-28 мячей.

А у нас 7-8 голов – уже крутой форвард считается. Я понимаю, что гол забил, но один мяч – это не нападающий.

Кантона, Коул, например, забивали по 20-30 голов. Вот это были форварды», – заявил Канчельскис.