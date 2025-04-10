Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своих ожиданиях от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Матч «Зенит» – «Краснодар» пока не решит судьбу чемпионства, но во многом будет определяющим. Команды должны подойти в максимальном физическом и моральном состоянии.

Если победит «Краснодар», у него будет явное психологическое преимущество. «Зениту» надо побеждать. Ничья будет неудачей для обеих команд.

Матч за шесть очков. У нас потрясающий хоккей, концовка футбола тоже будет яркой», – заявил Губерниев.