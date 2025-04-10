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Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 17:25
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своих ожиданиях от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Матч «Зенит» – «Краснодар» пока не решит судьбу чемпионства, но во многом будет определяющим. Команды должны подойти в максимальном физическом и моральном состоянии.

Если победит «Краснодар», у него будет явное психологическое преимущество. «Зениту» надо побеждать. Ничья будет неудачей для обеих команд.

Матч за шесть очков. У нас потрясающий хоккей, концовка футбола тоже будет яркой», – заявил Губерниев.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля, в 17:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ, отставая от краснодарцев на 5 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Губерниев Дмитрий
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1744296985
Кто мне объяснит, почему мнение Губерниева кого-то интересует? Кому нужно и с какой целью тиражировать Губерниева?
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...уефан
1744297009
...Губа, как раньше замполиты в армии были - по теме и по воинской специальности сказать не может, не компетентен, за то наглядная агитация на высоте. Нагородил херни общедоступной и общеизвестной...
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