Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своих ожиданиях от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
«Матч «Зенит» – «Краснодар» пока не решит судьбу чемпионства, но во многом будет определяющим. Команды должны подойти в максимальном физическом и моральном состоянии.
Если победит «Краснодар», у него будет явное психологическое преимущество. «Зениту» надо побеждать. Ничья будет неудачей для обеих команд.
Матч за шесть очков. У нас потрясающий хоккей, концовка футбола тоже будет яркой», – заявил Губерниев.
- «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля, в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ, отставая от краснодарцев на 5 очков.
Источник: «Матч ТВ»