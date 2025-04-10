В «Сосьедаде» отрицают, что Захарян выбыл до конца сезона

В «Реал Сосьедаде» отреагировали на информацию, что полузащитник Арсен Захарян больше не сыграет в этом сезоне.
Ранее об этом заявил представитель российского футболиста Геннадий Голубин.
«Арсен постепенно восстанавливается после мышечного повреждения. Он следует рекомендациям врачей.
Нельзя сказать, что он не сыграет до конца сезона», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».
- В этом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
Источник: «Матч ТВ»