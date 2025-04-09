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Сезон для Захаряна закончен – Арсен провел всего 4 матча

Сегодня, 18:18
11

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в этом сезоне больше не сыграет.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.

  • Арсен проводит 2-й сезон в Испании.
  • В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • Несколько недель назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (11)
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В "Спартаке" играют прост
1744212473
Травмоторян приз года...туалетный ёршик ему
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В "Спартаке" играют прост
1744212629
Травмоторян мега-мега тухлый игрочишка
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fakeid
1744212974
арсен дзагонян
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vmonomah17
1744214025
Заха не заиграет. Ему лучше сейчас в зенит уехать, денег успеть заработать на лавке.
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Romeo 123
1744214148
А сколько было пиара а на деле оказался полный 0
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Дубина
1744215184
В аля-бзянит за баблом
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k611
1744216877
Даже не стеклянный, а какой то песчаный игрок. От малейшего дувения ветра сразу травма. Испанцы будут от него избавляться. КПД на нуле.
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R_a_i_n
1744217084
Захарян всю дорогу лечится. Знали кого брали.
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vikostaew
1744217480
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Интерес
1744218081
Нам работать на испанцев не резон, ждёт нас третий,феерический сезон!
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