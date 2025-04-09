Сезон для Захаряна закончен – Арсен провел всего 4 матча

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в этом сезоне больше не сыграет.
«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.
- Арсен проводит 2-й сезон в Испании.
- В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- Несколько недель назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
Источник: «Матч ТВ»