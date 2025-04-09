Сезон для Захаряна закончен – Арсен провел всего 4 матча

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в этом сезоне больше не сыграет.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.