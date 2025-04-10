Энрике объяснил, почему взял Хвичу в «ПСЖ»: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко отозвался о вингере Хвиче Кварацхелии.

В январе грузинского футболиста выкупили у «Наполи» за 70 млн евро.

В составе парижан он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.

«Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел в 2023 году. Клуб делал несколько безуспешных попыток, а осуществить трансфер получилось, когда мы думали, что это уже невозможно.

Хвича очень универсален. Он сочетает в себе все, что подразумевает наш проект: молодость, качество с мячом и без него.

Квара много работает в обороне, обладая очень высоким уровнем физической подготовки. У него много амбиций, индивидуальности и опыта.

Для тренера замечательно иметь такого игрока», – сказал Энрике.