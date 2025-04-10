Роналду основал киностудию

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил заниматься киноиндустрией.

Бизнес-партнером 40-летнего футболиста будет британский режиссер Мэттью Вон.

Вместе они основали киностудию UR•Marv.

Ее цель – изменить традиционный подход к созданию кино, а также объединить инновационные технологии с традиционными.

Студия Роналду и Вона уже завершила съемки двух боевиков.

«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», – написал португальский нападающий в соцсетях.