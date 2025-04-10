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Роналду основал киностудию

Сегодня, 15:09
3

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил заниматься киноиндустрией.

Бизнес-партнером 40-летнего футболиста будет британский режиссер Мэттью Вон.

Вместе они основали киностудию UR&bull;Marv.

Ее цель – изменить традиционный подход к созданию кино, а также объединить инновационные технологии с традиционными.

Студия Роналду и Вона уже завершила съемки двух боевиков.

«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», – написал португальский нападающий в соцсетях.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (3)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744290852
Луис Суарес круче Криша!
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Таврида
1744291067
Пример Дзюбы заразителен)
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serhio80
1744294642
Ну боевики это для начала, пока шлюба играть не закончил) а потом... Хотя он такой боевик)
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