Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»

Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»

Сегодня, 14:41

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».

Явным фаворитом стал вингер «Барселоны» Рафинья.

Всего в топ-10 четыре футболиста «Барсы», по два игрока из «Реала» и «ПСЖ», а также представители «Ливерпуля» и «Интера».

  1. Рафинья («Барселона») – 2.20
  2. Ламин Ямаль («Барселона») – 6.00
  3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.00
  4. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00
  5. Килиан Мбаппе («Реал») – 8.00
  6. Роберт Левандовски («Барселона») – 9.00
  7. Педри («Барселона») – 15.00
  8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 21.00
  9. Винисиус («Реал») – 41.00
  10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 41.00
  • Остальные – от 51.00

Еще по теме:
Рафинья стал рекордсменом Лиги чемпионов
Рафинья повторил рекорд Месси в ЛЧ
Рафинья и тер Стеген едва не подрались после ничьей с «Бетисом» 2
Источник: Спортс’’
Испания. Примера Рейтинг Интер Реал ПСЖ Ливерпуль Барселона Левандовски Роберт Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Винисиус Мартинес Лаутаро Кварацхелия Хвича Педри Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»
17:45
«Локомотиву» предложили экс-защитника «Спартака»
16:44
1
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
16:29
12
Энрике объяснил, почему взял Хвичу в «ПСЖ»: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел»
16:04
1
ФотоТотти подарили футболку «Спартака»
15:56
9
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
15:33
1
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Роналду основал киностудию
15:09
3
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Все новости
Все новости
В «Сосьедаде» отрицают, что Захарян выбыл до конца сезона
16:20
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»
14:41
Винисиус сделал выбор между «Реалом» и Саудовской Аравией
13:50
Колыванов дал совет Захаряну: «Он уже провалил два года»
Вчера, 22:55
1
Сезон для Захаряна закончен – Арсен провел всего 4 матча
Вчера, 18:18
27
Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста
8 апреля
1
Гави из «Барселоны» жестко ответил критикам
8 апреля
3
Мбаппе сделал выбор между «Золотым мячом» и победой в Лиге чемпионов
7 апреля
4
ВидеоРафинья и тер Стеген едва не подрались после ничьей с «Бетисом»
6 апреля
2
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), отрыв от «Реала» – 4 очка
5 апреля
1
Винисиус проспорил Мамардашвили 50 евро и не отдал деньги
5 апреля
8
Примера. «Реал» дома проиграл «Валенсии» (1:2), Винисиус не забил пенальти
5 апреля
2
В «Реале» определились с будущим 32-летнего Рюдигера
5 апреля
1
Стала известна позиция Хаби Алонсо по уходу из «Байера» в «Реал»
4 апреля
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
4 апреля
2
«Барселона» нашла замену для Левандовского в Италии
4 апреля
3
Лунин рискует пропустить месяц, Куртуа тоже травмирован
4 апреля
«Реал» может выпустить на игру с «Валенсией» третьего вратаря: подробности
3 апреля
1
В Испании приняли решение по регистрации двух игроков «Барселоны» в Ла Лиге
3 апреля
Лапорта: «Барселону» не могут победить на поле, поэтому хотят сделать это в кабинетах»
2 апреля
3
ФотоРечь Анчелотти из зала суда – тренера «Реала» могут посадить на 5 лет
2 апреля
2
Личка одним словом описал ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»
1 апреля
4
Мостовой ждал, что его позовет тренировать «Реал» или «Барселона»
1 апреля
6
Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме
1 апреля
3
Анчелотти задумался об уходе из «Реала» по трем причинам
1 апреля
2
«Реал» интересуется защитником из Эквадора
31 марта
Мбаппе рассказал о жизни вне футбола
31 марта
Брат Захаряна ответил, думает ли Арсен о возвращении в РПЛ
31 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 