Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».
Явным фаворитом стал вингер «Барселоны» Рафинья.
Всего в топ-10 четыре футболиста «Барсы», по два игрока из «Реала» и «ПСЖ», а также представители «Ливерпуля» и «Интера».
- Рафинья («Барселона») – 2.20
- Ламин Ямаль («Барселона») – 6.00
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.00
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00
- Килиан Мбаппе («Реал») – 8.00
- Роберт Левандовски («Барселона») – 9.00
- Педри («Барселона») – 15.00
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 21.00
- Винисиус («Реал») – 41.00
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 41.00
- Остальные – от 51.00
Источник: Спортс’’