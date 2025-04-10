Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча»

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».

Явным фаворитом стал вингер «Барселоны» Рафинья.

Всего в топ-10 четыре футболиста «Барсы», по два игрока из «Реала» и «ПСЖ», а также представители «Ливерпуля» и «Интера».