Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов распродал инвентарь в игре Counter-Strike на 5 миллионов рублей.

Среди самых дорогих продаж форварда: АК-47 «Дикий лотос» за 1,5 миллиона, AWP «Гунгнир» также за 1,5 миллиона и нож «Волны» (первая фаза) примерно за 800 тысяч.