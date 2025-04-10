Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов распродал инвентарь в игре Counter-Strike на 5 миллионов рублей.
Среди самых дорогих продаж форварда: АК-47 «Дикий лотос» за 1,5 миллиона, AWP «Гунгнир» также за 1,5 миллиона и нож «Волны» (первая фаза) примерно за 800 тысяч.
- В этом сезоне 35-летний форвард провел 23 матча за «Краснодар», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- В ноябре стало известно, что у Смолова пропали часы за 8 миллионов рублей после гостевого матча с «Рубином».
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»