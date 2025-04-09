Колыванов дал совет Захаряну: «Он уже провалил два года»

Игорь Колыванов посоветовал полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну вернуться в Россию.
«Все устали от постоянных болячек Захаряна. Ему нужно полностью восстановиться и готовиться к следующему сезону.
Но он уже два года в «Сосьедаде» и практически всe это время травмирован. Если бы ему было под 30 лет, с ним бы расстались. А Захарян молод, ему ещe дадут шанс.
Он выходит, пару матчей играет и набирает форму, а потом опять травма. От такого в клубе устают, ведь с ним подписали долгосрочный контракт, а он уже провалил два года.
Его жалко! Одно дело, если бы Захарян валял дурака, но он старается и готовится. Арсен будет нужнее «Динамо», пускай возвращается», – сказал Колыванов.
- В этом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Российский футболист выбыл до конца сезона.
Источник: «Чемпионат»