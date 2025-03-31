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Брат Захаряна ответил, думает ли Арсен о возвращении в РПЛ

31 марта 2025, 14:34
1

Брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна рассказал, рассматривается ли вариант с возвращением российского футболиста в РПЛ.

«Арсен не рассматривает возвращение в РПЛ. Ему нужно восстановиться. Если бы не травмы, он бы показывал очень хорошую игру, хороший сезон. Был бы одним из лучших.

После травм он выходил и делал разницу, забивал, отдавал. Пока ничего страшного, идет такой период в жизни. Нужно его пережить», – заявил Давид Захарян.

  • Арсен проводит 2-й сезон в Испании.
  • В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • 2 недели назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Игрок пропустит до месяца.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (1)
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zigbert
1743478571
Черышев тоже был талантливым игроком но травмы не дали ему по настоящему развиться. Не пройти бы этот путь и Захаряну.
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