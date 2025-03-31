Брат Захаряна ответил, думает ли Арсен о возвращении в РПЛ

Брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна рассказал, рассматривается ли вариант с возвращением российского футболиста в РПЛ.
«Арсен не рассматривает возвращение в РПЛ. Ему нужно восстановиться. Если бы не травмы, он бы показывал очень хорошую игру, хороший сезон. Был бы одним из лучших.
После травм он выходил и делал разницу, забивал, отдавал. Пока ничего страшного, идет такой период в жизни. Нужно его пережить», – заявил Давид Захарян.
- Арсен проводит 2-й сезон в Испании.
- В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- 2 недели назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Игрок пропустит до месяца.
Источник: «Матч ТВ»