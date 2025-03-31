Брат Захаряна ответил, думает ли Арсен о возвращении в РПЛ

Брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна рассказал, рассматривается ли вариант с возвращением российского футболиста в РПЛ.

«Арсен не рассматривает возвращение в РПЛ. Ему нужно восстановиться. Если бы не травмы, он бы показывал очень хорошую игру, хороший сезон. Был бы одним из лучших.

После травм он выходил и делал разницу, забивал, отдавал. Пока ничего страшного, идет такой период в жизни. Нужно его пережить», – заявил Давид Захарян.