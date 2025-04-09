Черчесов охарактеризовал Акинфеева, проведшего 900-й матч в карьере

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

На прошлой неделе голкипер провел 900-й матч в карьере.

Он дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Во вторник Акинфееву исполнилось 39 лет.

«Я отправил ему смс с поздравлением, правда, не знаю, к чему он это отнесет: ко дню рождения или к 900-му матчу.

Он не один из, а реально большой вратарь, спортсмен и личность, который в течение последних 20 лет держит уровень во всех отношениях.

С него надо брать пример», – заявил Черчесов.