Овчинников дал прогноз, что руководство «Зенита» сделает с Семаком в случае поражения в чемпионской гонке

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников дал прогноз, что будет с главным тренером «Зенита» Сергея Семака в случае невыигрыша чемпионства.

По мнению Овчинникова, Семака уволят.

«Для «Зенита» не выиграть чемпионство в год столетия клуба – это южноамериканская катастрофа. Не на ту лошадь поставили – взяли гнедых, а оказались не гнедые. Их всех надо ставить в обоз и возить бочки с водой.

Думаю, если «Зенит» не выиграет золотые медали, сначала начнут убирать руководство клуба, а потом очередь дойдeт до Семака. Рыба гниeт с головы. «Зенит» сейчас будет делать всe, чтобы победить в оставшихся матчах. К этому должны быть все готовы», – сказал Овчинников.