Литвинов назвал рецепт чемпионства для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об участии команды в чемпионской гонке.

Игрок обозначил, что для чемпионства нужно оформить победную серию.

«Победная серия для нас – это, наверное, будет прямая дорога к чемпионству. Но мы особо стараемся не думать об этом. Впереди у нас Махачкала и для каждая игра, как финал.

Эмоциональное состояние команды лучше после победной игры, тем более на выезде, но тут основной момент в том, что после каждой игры надо побыстрее ее забывать. Разобрать просто вместе с тренерским штабом, где‑то подметить ошибки, какие‑то хорошие моменты и готовиться к следующей игре», – сказал Литвинов.