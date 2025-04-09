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Личка объяснил неудачи «Динамо»

Сегодня, 15:36
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о результатах команды в текущем сезоне.

– С чем связан кризис в последних матчах?

– Мы проиграли только «Локомотиву» и ЦСКА. Это две неудачи. По игре мы были сильнее, но не смогли использовать свои шансы и возможности. В матче с ЦСКА было два выхода один на один, которые мы не реализовали.

С другой стороны, в футболе главное голы. Если смотреть только на счет, мы проиграли, но по игре мы не уступали никому. У нас нет инстинкта убийцы. Забил бы Гладышев и Глебов, все было бы по‑другому.

– Верите ли вы, что команда способна выполнить цели на сезон – попасть в тройку и выиграть Кубок?

– В Кубке будет борьба, у нас есть возможность попробовать себя в Пути регионов, если не получится пройти ЦСКА. Еще минимум две игры, но я бы хотел играть в финале Пути РПЛ.

К сожалению, в чемпионате лидер далеко. У «Краснодара» 52 очка, у нас 42. У них есть хороший запас, нам будет тяжело включиться. Будем стараться, как делали это последнюю неделю.

Понятно, Кости Тюкавина не будет еще долго. Ответственность должны взять на себя другие игроки, которые играют в атаке – Карраскаль, Гладышев, Бителло, Маухуб. Будем стараться, чтобы они забивали голы.

  • «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками после 23 матчей. Отставание от лидера составляет 10 очков, от третьего места – 5.
  • «Динамо» проиграло «Локомотиву» в 21-м туре (1:2) и ЦСКА в 23-м (1:3).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (1)
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Cleaner
1744206248
Динамо - клуб неудачник. Тянут его милиционеры, а вытянуть не могут. Клуб ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!..(((
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