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Быстров сказал, при каком условии Соболев сможет забивать в каждом матче

Сегодня, 15:29
4

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров считает, что форварду петербуржцев Александру Соболеву нужно найти баланс между игрой в футбол и компьютерными играми.

«Я тоже играл в компьютерные игры, как Соболев, но потом отдавался на поле. Я находил баланс. В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны.

И никто не контролировал мои часы. Федотов заходил, стучался в дверь, я откидывал компьютер и делал вид, что сплю. Нас, бывало, закрывали на базе за два дня до матча и интернет отключали. Мы были суперпрофессионалами до матча. После уже были проблемки небольшие.

Он пришел в сильнейшую команду, где не забивать в принципе тяжело. Если Соболев перестанет играть в «Доту» и наберет сумасшедшую форму, то в «Зенит» сможет забивать в каждом матче. От него этого ждет тренерский штаб, как я понимаю.

В наше время не давали столько шансов, тогда сразу – пинком под зад и в дубль. Это сейчас нянчатся, потому что нет в изобилии нападающих российских», – сказал Быстров.

  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • В прошлом туре он прервал безголевую серию в РПЛ, которая составила 24 матча.

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Источник: YouTube-канал «О, футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (4)
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партизан84
1744202022
был в зените д.очер, а сейчас дотер.
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FWSPM
1744203247
него контракт до конца карьеры. зачем ему куда то включаться? а потом в химки в квартирный кооператив к шашлычнику
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...уефан
1744203282
...Вова, мало бросить доту, ему ещё и во 2-ю лигу надо перейти. И вот, тогда...
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В "Спартаке" играют прост
1744205090
Ему сначала человеком нужно стать, а уж потом учиься в футбол играть...дичь
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