Быстров сказал, при каком условии Соболев сможет забивать в каждом матче

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров считает, что форварду петербуржцев Александру Соболеву нужно найти баланс между игрой в футбол и компьютерными играми.

«Я тоже играл в компьютерные игры, как Соболев, но потом отдавался на поле. Я находил баланс. В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны.

И никто не контролировал мои часы. Федотов заходил, стучался в дверь, я откидывал компьютер и делал вид, что сплю. Нас, бывало, закрывали на базе за два дня до матча и интернет отключали. Мы были суперпрофессионалами до матча. После уже были проблемки небольшие.

Он пришел в сильнейшую команду, где не забивать в принципе тяжело. Если Соболев перестанет играть в «Доту» и наберет сумасшедшую форму, то в «Зенит» сможет забивать в каждом матче. От него этого ждет тренерский штаб, как я понимаю.

В наше время не давали столько шансов, тогда сразу – пинком под зад и в дубль. Это сейчас нянчатся, потому что нет в изобилии нападающих российских», – сказал Быстров.