Колыванов объяснил, почему «Зенит» стал уязвим в матчах с топ-клубами

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об игре «Зенита» против ведущих команд РПЛ в нынешнем сезоне.

– «Зенит» в этом сезоне особенно уязвим в противостоянии с топ-клубами, с которыми статистика не лучшая. Почему так получается?

– В прошлые годы преимущество в этом показатели было у питерцев. Сейчас у них в голове сидит большая уверенность, что они обыграют соперников и это им по силам. А конкуренты здорово настраиваться на такие матчи. Все хотят обыграть «Зенит». Даже тактику меняют для этого и ждут моменты, когда питерцы допустят какую-то ошибку, чтобы ей воспользоваться.