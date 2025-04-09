Колыванов объяснил, почему «Зенит» стал уязвим в матчах с топ-клубами

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об игре «Зенита» против ведущих команд РПЛ в нынешнем сезоне.
– «Зенит» в этом сезоне особенно уязвим в противостоянии с топ-клубами, с которыми статистика не лучшая. Почему так получается?
– В прошлые годы преимущество в этом показатели было у питерцев. Сейчас у них в голове сидит большая уверенность, что они обыграют соперников и это им по силам. А конкуренты здорово настраиваться на такие матчи. Все хотят обыграть «Зенит». Даже тактику меняют для этого и ждут моменты, когда питерцы допустят какую-то ошибку, чтобы ей воспользоваться.
- 13 апреля петербуржцы дома примут «Краснодар». Начало матча в 17:00 мск.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Спартак» и «Зенит» отстают от «быков» на 5 очков.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»