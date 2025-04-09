Личка заявил о готовности к отставке

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ситуации со своим контрактом с клубом.

– Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что все вопросы по поводу доверия к вам вы обсуждаете тет‑а‑тет. Были ли у руководства клуба к вам вопросы по поводу последних результатов?

– Нет, не было.

– Готовы ли вы в случае неудачи к тому, что с вами не продлят контракт?

– У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий [Гафин] не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы.

Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю.