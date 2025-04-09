Анчелотти – о камбэке «Реала» против «Арсенала»: «Это будет очень сложно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3) сказал, что чувствует свою ответственность за порежние команды.

– Мы должны сделать все, чтобы попытаться отыграться. Шансы очень малы, но мы должны попробовать. Посмотрим, получится ли это сделать.

Кажется, что после сегодняшнего поражения шансов нет, но в футболе все всегда можно изменить. Никто не ожидал, что «Арсенал» забьет два гола со штрафных, но произойти может что угодно. Это будет очень сложно, но на «Бернабеу» случались и такие вещи [камбэки]».

– Чувствуете ли вы ответственность за поражение?

– Без сомнения.