Пономарев заявил, что ЦСКА укомплектован лучше, чем «Зенит» и «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал слова главного тренера красно-синих Марко Николича, сказавшего, что сейчас его команда является лучшей в России.

– Что думаете по поводу этих слов?

– Да нормально он сказал. Команда очень хорошая, добротная. По всем линиям команда укомплектована очень хорошо, даже лучше, чем «Зенит», «Краснодар». Но недостаточно, чтобы быть чемпионом.

А так, игроки подобраны хорошо. Но есть что улучшить – нападение у нас не очень ладится. Вратарская линия, защитная, линия полузащиты – на хорошем уровне. Не очень хорошо обстоят у нас дела с нападающими. Конечно, хорошо, что сейчас «Динамо» забили два мяча, но такой комбинационной, сильной и чемпионской игры я пока не наблюдаю.

А так, призовое место ЦСКА обязательно займет. Никуда мы не денемся. Команда обязательно будет в топ-3!

– Изменили ли вы мнение о Николиче? Нравится ли вам его работа?

– А я и не менял! Работает нормально. По-моему, никаких инцидентов не было. С коллективом все в порядке.