Промоутер оценил шансы Дзюбы в бою с Махачевым

Известный промоутер Камил Гаджиев проанализировал шансы нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в случае, если бы футболист провел бой в ММА с чемпионом UFC в весе до 70 кг Исламом Махачевым.

«Я сейчас включу здоровую аналитику, в стойке с Махачевым Дзюба с длинными конечностями где-то поотмахивался бы. Он бы держал дистанцию, выбрасывал бы ноги, подвигался на них. Это могло бы длиться дольше, чем в борьбе, – три-четыре минуты.

Всe-таки Ислам не базовый боксeр, который пошeл и ударил. Может быть, он ещe и на публику поработал. Но и закончилось бы это в первом раунде. И это не упрeк Артeму. Ислам – номер один P4P в мире, даже не просто чемпион.

А вообще, был бы интересен бой Дзюбы против Соболева [смеeтся]. По крайней мере по габаритам. И люди их знают», – сказал Гаджиев.