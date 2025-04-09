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Слишкович уверен в сохранении «Оренбургом» места в РПЛ

Сегодня, 09:48

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о борьбе команды за сохранении места в РПЛ.

«Я уже много раз говорил, что мы будем бороться до конца. Я уверен, что мы преуспеем. Нам будет намного легче, если болельщики станут нашим двенадцатым игроком. Когда на нашем стадионе много зрителей, все соперники чувствуют давление. Это отражается на игре», – сказал Слишкович.

  • После 23 туров «Оренбург» занимает 16‑е место с 14 очками. Команда отстает на 5 очков от 14-й позиции, которая дает право сыграть в стыковых матчах.
  • «Оренбург» одержал 2 победы в последних 3 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Слишкович Владимир
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