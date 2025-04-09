Артета – о дубле Райса «Реалу»: «Он никогда прежде не забивал со штрафных»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о дубле полузащитника команды Деклана Райса в ворота «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). Оба мяча хавбек забил прямыми ударами со штрафных.

«Он был настроен очень решительно. Ведь все последние месяцы мы твердили ему, что мы не забивали прямыми ударами со штрафных аж с сентября 2021 года. Пауза очень затянулась, а теперь игрок, который никогда прежде не забивал со штрафных, сделал два таких мастерских гола. И кто бы мог подумать, правда?» – сказал Артета.