Агент не исключил ухода Станковича в итальянский клуб

Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в итальянский клуб.
– На данный момент это не соответствует реальности. Если говорить про лето, то это уже другой разговор. Тогда может быть.
– Может ли Станкович в будущем возглавить хороший клуб Италии?
– Чисто теоретически, да. Но, скорее, это будет средним клубом.
– Как оцените его тренерский потенциал?
– Интересный тренер. У него еще многое впереди.
- 8 апреля, телеграм-канал РПЛ Inside сообщил, что у сербского специалиста есть предложения от итальянских клубов.
- Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Его контракт с москвичами рассчитан до конца сезона-2025/26.
- Серб в 2022–2023 годах возглавлял «Сампдорию», ранее работал помощником в «Удинезе» и «Интере».
Источник: «Спорт день за днём»