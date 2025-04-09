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Агент не исключил ухода Станковича в итальянский клуб

Сегодня, 09:16
5

Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в итальянский клуб.

– На данный момент это не соответствует реальности. Если говорить про лето, то это уже другой разговор. Тогда может быть.

– Может ли Станкович в будущем возглавить хороший клуб Италии?

– Чисто теоретически, да. Но, скорее, это будет средним клубом.

– Как оцените его тренерский потенциал?

– Интересный тренер. У него еще многое впереди.

  • 8 апреля, телеграм-канал РПЛ Inside сообщил, что у сербского специалиста есть предложения от итальянских клубов.
  • Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Его контракт с москвичами рассчитан до конца сезона-2025/26.
  • Серб в 2022–2023 годах возглавлял «Сампдорию», ранее работал помощником в «Удинезе» и «Интере».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Станкович Деян
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Комментарии (5)
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frynzowit
1744181265
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andr45
1744182728
Как сообщила газета Corriere della Sera жена Паулу Барбоза, наставив ему рога, выгнала из дома)
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...уефан
1744184670
...наши б барбосы-агенты, как минимум, стучали бы себя в грудь и заявляли, что Интер, Милан и Юве уже делят между собой Станковича и пора переподписать контракт со Спартаком...
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DOCTOR PENALTY
1744186265
Ну, вот и началось выклянчивание повышения зарплаты. ""
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NewLife
1744186375
Такая же правдоподобная новость, как переход синита в ФНЛ)
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