Агент не исключил ухода Станковича в итальянский клуб

Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в итальянский клуб.

– На данный момент это не соответствует реальности. Если говорить про лето, то это уже другой разговор. Тогда может быть.

– Может ли Станкович в будущем возглавить хороший клуб Италии?

– Чисто теоретически, да. Но, скорее, это будет средним клубом.

– Как оцените его тренерский потенциал?

– Интересный тренер. У него еще многое впереди.