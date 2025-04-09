Черчесов – о важности Кордобы для игры «Краснодара»: «Этого не надо стесняться»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает нормальным, что игра «Краснодара» зависит от ее лидера Джона Кордобы.
– Про «Краснодар» говорят, что это кордобозависимая команда. Но вот они без Кордобы проводили матчи и побеждали.
– Во-первых, любая команда зависит от лидера, это абсолютно нормально. Во-вторых, важно, одну игру проводит команда без лидера или месяц. В-третьих, против кого они проводят эту игру, против аутсайдера или фаворита? Кордоба – хороший игрок, он важен для «Краснодара», и этого не надо стесняться.
- 31-летний Кордоба провел в этом сезоне 18 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 9 голов, отдал 5 передач.
- «Быки» лидируют в РПЛ с 52 очками после 23 матчей. Отрыв от «Спартака» и «Зенита» составляет 5 очков.
Источник: «Комсомольская правда»