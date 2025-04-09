Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов назвал российского вратаря, который превзошел его заслуги

Черчесов назвал российского вратаря, который превзошел его заслуги

Сегодня, 01:25

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал чемпионство Матвея Сафонова с «ПСЖ». Российский вратарь выиграл Лигу 1 в субботу, 5 апреля.

«Что нужно сделать Сафонову, чтобы обогнать вратарскую карьеру Станислава Черчесова? Чемпионом Франции я не был, так что он уже обогнал мои вратарские заслуги.

Чемпионство Сафонова с «ПСЖ» мы оцениваем хорошо. Любой игрок, который играет за рубежом, я лично за него болею. Я сам и как игрок, и как тренер работал. Мне хочется, чтобы наши игроки и тренеры себя проявляли.

У Сафонова в чемпионате Франции – восемь игр, в Лиге Чемпионов – две игры. Это тот случай, когда ты попадаешь в топ-клубы, конкуренция высочайшая. Знаю по себе, как непросто в новом клубе за границей, не зная языка, обычаи, менталитет, сразу стать номером один.

Но это такой клуб, где не может быть, чтобы ты был без конкуренции. Поэтому надо постоянно быть на высоте. Во всяком случае, те игры, которые Матвей провел, он провел хорошо. Видел его интервью, он уже говорит по-французски, надо отдать должное. Важно говорить на языке. Посмотрим, сможет ли он сместить Доннарумму», – сказал Черчесов.

Еще по теме:
Сафонов объяснил процесс улучшения игровых навыков в «ПСЖ»
Смолов – о Сафонове в «ПСЖ»: «Это событие десятилетия» 4
«Восхищаюсь, что Матвей не зассал»: Губерниев отреагировал на чемпионство Сафонова 9
Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» вновь обратился в ЭСК РФС, определен лучший спортсмен России, новая информация о допинге Мудрика и другие новости
01:33
Черчесов назвал российского вратаря, который превзошел его заслуги
01:25
Артета оценил победу «Арсенала» над «Реалом» со счетом 3:0
01:05
Анчелотти прокомментировал 0:3 «Реала» от «Арсенала»
00:54
Минимум 5 клубов АПЛ сыграют в ЛЧ-2025/26 – их число может вырасти до 7
00:37
ФотоРеакция Мбаппе на гол Райса со штрафного в матче «Арсенал» – «Реал»
00:24
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0), Райс забил 2 гола со штрафных
Вчера, 23:55
13
Лига чемпионов. «Бавария» проиграла «Интеру» на своем поле – 1:2
Вчера, 23:53
5
Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым
Вчера, 23:35
8
Станислав Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»
Вчера, 23:25
2
Все новости
Все новости
Сафонов объяснил процесс улучшения игровых навыков в «ПСЖ»
Вчера, 19:30
«Восхищаюсь, что Матвей не зассал»: Губерниев отреагировал на чемпионство Сафонова
6 апреля
9
Только 5 россиян до Сафонова выигрывали топ-лигу Европы
6 апреля
ФотоСафонов возглавил круг почета «ПСЖ» по случаю чемпионства
6 апреля
3
ФотоСафонов отпраздновал чемпионство с женой: «Кайф, что разделил эмоции с Маришей»
6 апреля
1
Реакция жены Сафонова на чемпионство Матвея
6 апреля
8
Сафонов прокомментировал чемпионство с «ПСЖ»
6 апреля
Сафонов – 1-й за 15 лет российский чемпион в европейской топ-лиге
6 апреля
1
⚡️ «ПСЖ» Сафонова выиграл Лигу 1 в 4-й раз подряд
5 апреля
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Анжер» (1:0) и досрочно стал чемпионом
5 апреля
Топ-10 величайших игроков в истории Франции по версии Give me Sport
5 апреля
2
ВидеоСафонов показал трофей клубного ЧМ-2025 на базе «ПСЖ»: «Будет классно, если он останется у нас»
4 апреля
2
ФотоОсужденный за сексуальное насилие Бен-Йеддер нашел новый клуб в Азии
1 апреля
Фанат «ПСЖ» из Москвы выкинул в окно кота из-за не состоявшегося чемпионства
1 апреля
2
Кафанов ответил, в чем Сафонов прибавил, выступая за «ПСЖ»
1 апреля
4
В чемпионате Франции может появиться 4-й россиянин
31 марта
2
Во Франции сообщили, кто будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне
30 марта
5
Эмоции Головина после восстановления от травмы
30 марта
Сафонов нашел плюс в том, что «ПСЖ» не стал чемпионом в эти выходные
30 марта
Сафонов – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»
30 марта
13
Экс-жена Сафонова подала на него новый иск
30 марта
6
Лига 1. «Монако» победил «Ниццу» (2:1), Головин сыграл впервые за 6 матчей
30 марта
Сафонов прокомментировал крупную победу «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»: «Не очень рад»
29 марта
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил на выезде «Сент-Этьен» (6:1)
29 марта
Фото«ПСЖ» показал фото Сафонова с футболкой легенды клуба
27 марта
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1 – все из «ПСЖ»
27 марта
Головин – самый высокооплачиваемый игрок «Монако»
27 марта
Сафонов – об изучении французского языка: «Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском»
25 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 