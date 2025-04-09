Черчесов назвал российского вратаря, который превзошел его заслуги

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал чемпионство Матвея Сафонова с «ПСЖ». Российский вратарь выиграл Лигу 1 в субботу, 5 апреля.

«Что нужно сделать Сафонову, чтобы обогнать вратарскую карьеру Станислава Черчесова? Чемпионом Франции я не был, так что он уже обогнал мои вратарские заслуги.

Чемпионство Сафонова с «ПСЖ» мы оцениваем хорошо. Любой игрок, который играет за рубежом, я лично за него болею. Я сам и как игрок, и как тренер работал. Мне хочется, чтобы наши игроки и тренеры себя проявляли.

У Сафонова в чемпионате Франции – восемь игр, в Лиге Чемпионов – две игры. Это тот случай, когда ты попадаешь в топ-клубы, конкуренция высочайшая. Знаю по себе, как непросто в новом клубе за границей, не зная языка, обычаи, менталитет, сразу стать номером один.

Но это такой клуб, где не может быть, чтобы ты был без конкуренции. Поэтому надо постоянно быть на высоте. Во всяком случае, те игры, которые Матвей провел, он провел хорошо. Видел его интервью, он уже говорит по-французски, надо отдать должное. Важно говорить на языке. Посмотрим, сможет ли он сместить Доннарумму», – сказал Черчесов.