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Артета оценил победу «Арсенала» над «Реалом» со счетом 3:0

Сегодня, 01:05

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги игры с «Реалом». Лондонцы обыграли мадридцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Я горд. У нас получилось цельное выступление, мы сделали то, что было необходимо для победы. Дело в двух вещах: такой атмосфере, какой я прежде не видел, и моментах волшебства. И удары Райса со штрафного лучше всего это олицетворяют.

Я был убежден, что подобное возможно. Еще перед игрой я чувствовал, что мы способны создать много проблем. Однако надо было все это реализовать. И ты способен это сделать, если есть правильный настрой и вера. Мы добились этого, но прошли лишь полпути.

Нет команды, которая стала бы лучшей мотивацией. «Реал» – с большим отрывом лучшая команда в этом турнире, и задача заключалась в том, чтобы постараться ее обыграть. Мы насладимся этой победой, но мы знаем, что в Мадриде надо будет сыграть еще лучше», – сказал Артета.

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Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Реал Арсенал Артета Микель
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