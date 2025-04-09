Артета оценил победу «Арсенала» над «Реалом» со счетом 3:0

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги игры с «Реалом». Лондонцы обыграли мадридцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Я горд. У нас получилось цельное выступление, мы сделали то, что было необходимо для победы. Дело в двух вещах: такой атмосфере, какой я прежде не видел, и моментах волшебства. И удары Райса со штрафного лучше всего это олицетворяют.

Я был убежден, что подобное возможно. Еще перед игрой я чувствовал, что мы способны создать много проблем. Однако надо было все это реализовать. И ты способен это сделать, если есть правильный настрой и вера. Мы добились этого, но прошли лишь полпути.

Нет команды, которая стала бы лучшей мотивацией. «Реал» – с большим отрывом лучшая команда в этом турнире, и задача заключалась в том, чтобы постараться ее обыграть. Мы насладимся этой победой, но мы знаем, что в Мадриде надо будет сыграть еще лучше», – сказал Артета.